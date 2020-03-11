Esendere Belediyesi personellerine itfaiye eğitimi

– Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Esendere Belediyesi bünyesinde itfaiye personeline itfaiye aracı kullanımı ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Esendere Belediyesine Ticaret Bakanlığı tarafından hibe edilen itfaiye aracının kullanımı ve yangına müdahale konusunda 5 itfaiye personeline eğitim verdi. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Ticaret Bakanlığı tarafından belediyeye itfaiye aracı hibe edildiğini belirterek, “Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından itfaiye aracımızın kullanımı ve yangına müdahale konusunda personellerimize eğitim verildi. Başta Yüksekova Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Osman Doğramacı’ya ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederim” dedi.

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