Hakkari’de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

İHA

Hakkari’de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Hakkari’de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından sinevizyon gösterisi yapılarak tiyatro oyunu sahnelendi. Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini alırken, her birinin İstiklal Marşı’nın birer kıtasını okuması ise büyük alkış aldı.
Dereceye giren öğrencilere değişik hediyeler veren Vali İdris Akbıyık, bu güzel programdan dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Hakkari’nin ilçelerinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de korona virüs tedbiri İki ülkeye sınır olan Hakkari’de dezenfekte çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs tedbiri İki ülkeye sınır olan ...
Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti
YEREL HABERLER Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti
(Görüntülü) HAKKARİ Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ Yüksekova'da öğrencilerin kar ve ...
Kardan tünellerle girişleri yapılan üs bölgelerinde vatan nöbeti Vali Akbıyık, üs bölgelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kardan tünellerle girişleri yapılan üs bölgelerinde ...
Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor
YEREL HABERLER Yüksekova'da öğrencilerin kar ve kayak keyfi sürüyor
Esendere Belediyesi personellerine itfaiye eğitimi
YEREL HABERLER Esendere Belediyesi personellerine itfaiye eğitimi
Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri
YEREL HABERLER Yüksekova'da 'koronavirüs' tedbiri
Hakkarili öğrencilerin konforlu divan sevinci
YEREL HABERLER Hakkarili öğrencilerin konforlu divan sevinci
Hakkari’de bozulan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Hakkari’de bozulan yollar onarılıyor
Hakkari’de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor
YEREL HABERLER Hakkari’de 6 bin 780 kursiyer eğitim görüyor
Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi
YEREL HABERLER Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi
(Görüntülü) Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile ...
Hakkari’de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 102 kilo 300 gram eroin ele geçirildi
Organize kopyacılar yakalandı
YEREL HABERLER Organize kopyacılar yakalandı
'Pars'lı aramada kamyonette 102 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER 'Pars'lı aramada kamyonette 102 kilo eroin bulundu
Hakkari’de maden bölgeleri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Hakkari’de maden bölgeleri masaya yatırıldı
Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu oldu Muhabbet kuşu Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini tek tek söylüyor
YEREL HABERLER Fanatik Beşiktaşlı muhabbet kuşu evin maskotu ...
Vali Akbıyık: “2 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: “2 bin kişiyi istihdam etmeyi ...
Hakkari polisi KADES’i anlattı
YEREL HABERLER Hakkari polisi KADES’i anlattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X