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Gerdi aşiretinden düğünler için ortak karar “Düğünlerimizde aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacak”

İHA

Hakkari'nin büyük aşiretlerinden biri olan Gerdi aşireti mensupları, düğünlerde artan maliyetlerden dolayı bir takım tasarruf önlemleri almak için yaptıkları toplantıda, "aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacak" kararı çıktı.

Gerdi aşiretinden düğünler için ortak karar “Düğünlerimizde aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacak”

Hakkari'nin büyük aşiretlerinden biri olan Gerdi aşireti mensupları, düğünlerde artan maliyetlerden dolayı bir takım tasarruf önlemleri almak için yaptıkları toplantıda, “aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacak” kararı çıktı.
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir araya gelen Gerdi aşiretin ileri gelenleri düğünlerin 1 güne sığdırılması için ortak karar aldı. Konuyla ilgili bilgi veren Derecik Belediye Başkanı ve aşiretin ileri gelenlerinden Ekrem Çetinkaya, “Derecik Merkez Camii’inde gerçekleştirdiğimiz toplantıda bütün aşiretin ileri gelenleriyle bir araya geldik. Son zamanlarda yöredeki düğünlerde artan masraflardan dolayı bir çok gencimiz maalesef ya evlenememekte yada düğünlerini ertelemek zorunda kalmaktadır. Bundan dolayı aşırı masrafların önüne geçmek için mensuplarıyla bir araya gelmemiz önemi ve aciliyeti kaçınılmaz olmuştur. Bundan sonra aşiretimize bağlı düğün sahipleri nişan ve düğünü aynı güne sığdıracaktır. Aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacaktır. Bu kurallara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine diğer akraba ve dostlar düğünlerine gitmeyecek. Beraber bütün maddelerde hemfikir olduk. Gerdi aşiretimizin bütün bireylerini canı gönülden tebrik ediyorum. Allah’tan birlik beraberliğimizin hiç bozulmayıp daim olmasını diliyorum. Alınan kararların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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