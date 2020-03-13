Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu

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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramalarda; 3 çuval içinde 80 paket halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Evdeki 2 şüpheli ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-13 13:33:01



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