Korona'ya rağmen cuma namazında saflar doldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne rağmen vatandaşlar Cuma namazına akın etti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsü son olarak Türkiye’de de görüldü. Türkiye’de korona virüsünün olduğu açıklamasından sonra vatandaşlar birçok tedbir almaya başladı. Bugün Cuma namazında camilerin boş olacağı tahmin ediliyordu ancak Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde tüm camiler cemaatle doldu taştı.

Cuma namazına giden Yüksekovalı esnaf İslam Duman,”Bilindiği üzere Türkiye’de de korona virüsü 2 vatandaşta pozitif çıktı ve herkes tedbir amaçlı kalabalık ortamlara girmekten çekiniyor. Bizler bu gün camilerin Cuma namazında boş olacağını düşündük ama öyle olmadı. Herkes bu gün camilere akın etti ve bu hastalığın bir an önce son bulması için dua ettik.

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