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Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde yapılacak sosyal rekreasyon tesisleri projesini yerinde inceledi

İHA

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Zap Vadisi üzerinde yapacak olan Sosyal Rekreasyon Tesisleri Projesini yerinde inceledi.

Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde yapılacak sosyal rekreasyon tesisleri projesini yerinde inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Zap Vadisi üzerinde yapacak olan Sosyal Rekreasyon Tesisleri Projesini yerinde inceledi.
Vali İdris Akbıyık beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Çukurca yolunda yapılmakta olan Zap Vadisi Rekreasyon Sosyal tesisleri projesi çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ve İl Özel İdaresi ilgili birim müdürleri tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Duruk ve teknik ekipten bilgi alan Vali Akbıyık, Zap vadisi üzerinde yapılmakta olan Zap Vadisi Sosyal Rekreasyon tesisler projesini yerinde incelediklerini söyledi. Vali Akbıyık, ”Bu tesisleri bitirdiğimiz takdirde yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda parkıyla, bahçesiyle, eğlence yerleriyle, çocuk parklarıyla Hakkari’nin nefes alacağı bir yer olacak. İnşallah yine Zap üzerinde bir köprü, teras kat gözetleme kuleleri, ayrıca iki tarafı restoran, kafeler Hakkarimize gerçekten sosyal bir faaliyet olarak afta sonları ve boş zamanlarda nefes alacakları vakit geçirecekleri spor yapabilecekleri, etrafı seyredebilecekleri güzel bir tesis olacak. Buraya İl Özel İdarenin araçlarıyla ilk etapta çalışmalara başladık. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün araçları da dere ıslahında çalışıyorlar. Önümüzdeki yılarda bu projeyi bitirip Hakkari’de otel projesinden sonra önemli ikinci projemiz olacak. Önemli ciddi güzel bir proje inşallah Hakkarimiz için hayırlı olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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