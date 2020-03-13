Halk oyunları yarışması ertelendi

Hakkari'de düzenlenmesi planlanan halk oyunları yarışması ülkede alınan korona virüs tedbirleri nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, ile Türkiye Halk Halk Oyunları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenleyeceği okullar arası halk oyunları yarışması ülkemizde alınan korona virüs tedbirleri nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi.

14 ve 15 Mart 2020 tarihinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılması planlanan okullar arası ve kulüpler arası halk oyunları il birinciliği yarışması Türkiye genelinde alınan korona virüs önlemleri nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiği belirtildi.

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