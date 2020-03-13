Yüksekova'da 44 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 3 çuval içerisinde 44 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce 12 Mart 2020 tarihinde yapılan çalışmalarda; Yüksekova ilçesi Bölük Köyüne bağlı Çatalkaya Mezrasında bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alındı. Tespit edilen ikamette ve müştemilatında yapılan aramalarda 3 çuval içerisinde 80 parça halinde 44 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili olarak 2 şahıs yakalanmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek” suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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