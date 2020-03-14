Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı

DHA

Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, bu yıl kış mevsiminin yoğun kar yağışlı ve sert geçmesi, besicileri mağdur etti. Besiciler, stoklarının tükendiğini, hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını yüksek fiyatlarla karşılamaya başladıklarını söyledi.  
Yüksekova ve bağlı köylerinde yaşayanlar, bu yıl son yılların en çetin kışını yaşadı. Kış ayları boyunca kar kalınlığının 1,5 metreyi aşması ve halen kırsal alanların kar altında bulunması özellikle besicilere zor günler yaşatıyor. Her yıl mart ayının ortalarında ve sonlarına doğru, karların erimeye başladığını ve bununla birlikte hayvanlarını meralara götürmeye başladıklarını anlatan köylüler, bu yıl halen bölgenin kalın bir kar tabakası altında olduğunu söyledi. 
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Özcan Şahin, kalın kar tabakasının kendilerini endişelendirmeye başladığını, çünkü stoklarının tükenmeye başladığını belirtti. Şahin, yüksek fiyatlarla hayvanlarının yem ve ot ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-03-14 13:44:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması
Hakkari’de ekmek zamlandı
YEREL HABERLER Hakkari’de ekmek zamlandı
Yüksekova’da korona virüse karşı her yer dezenfekten geçildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da korona virüse karşı her yer dezenfekten ...
Merzan çiftlik yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Merzan çiftlik yolu ulaşıma açıldı
Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi
Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Hakkari’de Okullar Arası “Muay Thai” yarışması düzenlendi Hakkari’de “Muay Thai” yarışması nefes kesti
YEREL HABERLER Hakkari’de Okullar Arası “Muay Thai” yarışması ...
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi
(Görüntülü) HAKKARİ Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ Zap Vadisi'nde sosyal tesis ...
Yüksekova'da 44 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova'da 44 kilo eroin ele geçirildi
AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti heyeti esnafı ziyaret etti
Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor
YEREL HABERLER Zap Vadisi'nde sosyal tesis kuruluyor
Halk oyunları yarışması ertelendi
YEREL HABERLER Halk oyunları yarışması ertelendi
Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde yapılacak sosyal rekreasyon tesisleri projesini yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, Zap Vadisi üzerinde yapılacak sosyal ...
Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
YEREL HABERLER Hakkari'de 15 günlük yasaklama kararı
Yüksekova’da korona virüs denetimi başladı
YEREL HABERLER Yüksekova’da korona virüs denetimi başladı
Yüksekova’da düğünlere kısıtlama kararı
YEREL HABERLER Yüksekova’da düğünlere kısıtlama kararı
Korona'ya rağmen cuma namazında saflar doldu
YEREL HABERLER Korona'ya rağmen cuma namazında saflar doldu
Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin ...
Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Evi yıkılın vatandaşın inşaata yaşam mücadelesi
(Görüntülü) Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 ...
Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı" "İran’da gelen bin kişide virüse rastlanmadı"
YEREL HABERLER Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler ...
Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı
YEREL HABERLER Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı
Gerdi aşiretinden düğünler için ortak karar “Düğünlerimizde aşırı maliyetlerden ve gösterişten uzak durularak canlı müzik olmayacak”
YEREL HABERLER Gerdi aşiretinden düğünler için ortak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X