Hakkari’de ‘fahiş fiyat’ denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari’de ‘fahiş fiyat’ denetimi

İHA

– Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle 'fahiş fiyat' uygulamasına karşı alışveriş merkezleri, marketler ve eczanelerde denetim yaptı.

Hakkari’de ‘fahiş fiyat’ denetimi

– Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, korona virüs nedeniyle ‘fahiş fiyat’ uygulamasına karşı alışveriş merkezleri, marketler ve eczanelerde denetim yaptı.
Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Ticaret Müdürlüğü görevlileri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundular. Türkiye'de ilk korona virüs vakasının açıklanmasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olmaması için Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen ekipler, il merkezinde denetim yaptı.
Ekiplerin koordineli bir şekilde sahaya indiğini ve denetimlere başladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, salgın gerekçesiyle fırsatçıların önüne geçmek üzere denetimlerde bulunduklarını söyledi. Zibek, “Korona virüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışların olup olmadığını denetlemek üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakkari’de korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
YEREL HABERLER İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Başkan Abdurrahman Er güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Abdurrahman Er güven tazeledi
Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri temizleniyor
YEREL HABERLER Hakkari'de kış mevsimi etrafa atılan kömür külleri ...
(Görüntülü) Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hayvanlarını meraya çıkaramayan ...
(Görüntülü) Yüksekova'da dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüksekova'da dezenfekte çalışması
Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı besicilerin yem sıkıntısı
YEREL HABERLER Hayvanlarını meraya çıkaramayan Yüksekovalı ...
Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması
YEREL HABERLER Yüksekova'da dezenfektasyon çalışması
Hakkari’de ekmek zamlandı
YEREL HABERLER Hakkari’de ekmek zamlandı
Yüksekova’da korona virüse karşı her yer dezenfekten geçildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da korona virüse karşı her yer dezenfekten ...
Merzan çiftlik yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Merzan çiftlik yolu ulaşıma açıldı
Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi
Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Vali Akbıyık'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı
Hakkari’de Okullar Arası “Muay Thai” yarışması düzenlendi Hakkari’de “Muay Thai” yarışması nefes kesti
YEREL HABERLER Hakkari’de Okullar Arası “Muay Thai” yarışması ...
Hakkari’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüs denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X