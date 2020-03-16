Yüksekova'da 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak' anonsu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vakit ve cuma namazı camilerde kılınmayacak anonsları yapıldı.

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından, yaşamın her alanında tedbirler artırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 'Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara' açıklaması sonrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Merkez İhsaniye Camisinde vakit ve cuma namazları kılınmayacak anonsları yapıldı. Cami hoparlörlerinde yapılan anonsta, salgın hastalığın riski sona erinceye kadar, camilerde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacağını, vatandaşların namazları evlerinde kılmaları istendi.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-03-16 19:02:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.