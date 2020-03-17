Hakkari’de "okul dezenfekte ekibi" kuruldu

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün talimatlarıyla merkez ve ilçeler için ‘okul dezenfekte ekibi’ kuruldu.

Hakkari Belediye Başkanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarının katıldığı ve işyeri sağlığı ve güvenliği birimi koordinesinde düzenlenen eğitimde, uygulamalı olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü, öğretmenevleri, halk eğitim merkezleri ve kurum binaları dezenfekte edildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, İl Sağlık Müdürlüğünden Recep Özatak ve Milli Eğitim Müdürlüğünden İş Güvenliği Uzmanı Şevket Gözüdok tarafından oluşturulan 40 kişilik yardımcı hizmet personeline yönelik eğitimler devam ediyor.

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