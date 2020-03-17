Hakkari Emniyet Müdürlüğünde dezenfekte çalışması

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ait binalar ve araçlar virüs ve mikroplara karşı dezenfekte edildi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Hakkari’de kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan binalar dezenfekte edilmeye devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın’ın talimatıyla Hakkari Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan hijyen ekibi tarafından binalar ve araçlar virüs ve mikroplara karşı dezenfekte edildi.

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