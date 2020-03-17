Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı YüksekovaEsendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.

İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu’nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar YüksekovaEsendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren YüksekovaEsendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, “İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız” dedi.

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