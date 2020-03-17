Yüksekova'da kar yağışı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki gündür etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova’da aralıklı yağan yağmurun ardından öğle saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Mart ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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