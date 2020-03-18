Hakkari-Çukurca karayolunda heyelan



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de etkili olan yağış nedeniyle HakkariÇukurca karayolunda heyelan meydana geldi.

Hakkari ve çevresinde dün akşamdan beri etkili olan karla karışık yağmur, ulaşımı olumsuz etkiledi. 14 köy ile 29 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yağış, öğle saatlerinde de Hakkari-Çukurca karayolunda heyelana neden oldu. Kaya ve çamurun kapattığı yol, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.

DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-18 16:17:35



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