Derecik'te yağmurda ahır çöktü; 8 büyükbaş kurtarıldı

Abdullah KAYA/DERECİK, (Hakkari)-(DHA)HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Uslu köyünde yağmurda ahır çöktü. Ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde 2 gündür yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Uslu köyünde ahırın çöktü. Ahırdaki 8 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Abdullah KAYA
2020-03-18 17:09:56
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