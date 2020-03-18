Yüksekova yolunda onlarca araç mahsur kaldı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan onlarca araç, YüksekovaVan karayolunda mahsur kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesi ve karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken yol ise yeniden ulaşıma açıldı.

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