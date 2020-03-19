Hakkari’de sürücüler virüs hakkında bilgilendirildi

– Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan öncülüğünde Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, korona virüs tedbiri kapsamında taksi duraklarında çalışan taksicileri bilgilendirdi.

Korona virüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirten Başkan Arslan, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Arslan, “Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında daha önce valilik konferans salonunda korona virüsü tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı. Alınan tüm önlemler masaya yatırıldı. Kent merkezi ve tüm iş yerleri dezenfekte edildi. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri ile birlikte kentteki tüm taksi duraklarını tek tek dolaştık. Çalışan taksicilere ekipler tarafından hastalığın bulaşma yolu, hastalığın klinik özellikleri, yakın temas tanımı, enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında kendilerine detaylı bilgiler verildi” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.