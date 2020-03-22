Hakkari'de esnaf, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı



Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de esnaf, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı önlemler kapsamında, 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi ecnaze, fırın ve çok az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezi ise sessizliğe büründü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam edilirken, Hakkari'de esnaf da 'evde kal' çağrısına uyarak kepenk açmadı. Nöbetçi eczane ve fırın dışında çok az sayıda iş yerinin açıldığı kent merkezinin boş kaldığı görüldü.

Ekmek almaya gelen Selim Acar, eskiden çok kalabalık olan kent merkezinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında boş kaldığını, insanların evlerinde kalarak önlemini aldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-22 12:30:38



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