Mergezer Yaylası'nda 11 metreyi bulan karla mücadele ediyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Mergezer Yaylası'nın yolunun açılması için karla mücadele devam ediyor. Yer yer 11 metreyi bulan kar kalınlığı ekipleri zorlarken çalışmalar sürüyor.



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesi Mergezer Yaylası yolundaki karla mücadele çalışmaları 12’nci gününe girdi. Üs bölge yolunda kardan oluşan tüneller ve 11 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla açıyor. Yaklaşık 12 gündür süren çalışmanın halen devam ettiğini ifade eden İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Mart ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler.

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