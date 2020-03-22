Evden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarını polis, asker ve zabıta ekipleri karşıladı



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'de, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından evinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını asker, polis ve zabıta ekipleri karşıladı.

Türkiye'de koronavirüs vakası sayısının her geçen gün artmasının ardından yetkililer önlemleri artırmak için 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirdi. Kararın ardından birçok ilde olduğu gibi Hakkari'de de dışarı çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını belediye, AFAD, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Kızılay ekipleri karşılamaya başladı. Kent merkezinde zabıta ekipleri ve polis, köylerde ise asker ve muhtarlar belirlenen adreslere ulaşarak evinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını belirledi. Marketlerde alınan ihtiyaç malzemeleri, vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Vatandaşlar, ihtiyaçlarını evine kadar getiren ekiplere teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-22 20:48:37



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