Çukurca'nın caddeleri, TOMA 'dan sıkılan köpükle yıkandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Serdar KARA/ÇUKURCA, (Hakkari) (DHA )HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında polisin TOMA'dan sıktığı köpük ile yıkanan caddeler, belediye ekiplerince de dezenfekte edildi.

Koronavirüse karşı sıkı tedbirler alınırken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve belediye ekipleri, caddeleri köpüklü suyla yıkadı. Polis TOMA'sından sıkılan köpük ve belediye tankerinden sıkılan tazyikli su ile yapılan yıkamanın ardından, dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Öte yanda ilçe merkezinde çok az sayıda vatandaş dışarı çıkarken, 65 yaş ve üzeri olanlar polis ekiplerince evlerine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Çukurca Serdar KARA

2020-03-23 14:03:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.