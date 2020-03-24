Öğrenciler uzaktan eğitimi sevdi

Hakkari’de binlerce öğrenci televizyonların karşısına geçerek, TRT EBA TV üzerinden başlatılan uzaktan eğitim kapsamında ders işlemeye devam ediyor.

Çin’de çıkan ve ülkemizi de etkileyen korona virüsü salgınının yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim süreci dün başlamıştı. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’de de binlerce öğrenci bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT EBA TV ve EBA.GOV.TR üzerinden ders başı yapmıştı. Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Can Kaya, korona virüsü nedeniyle evinde televizyon karşısında eğitim aldığını belirterek, uzaktan eğitimin çok yararlı olduğunu söyledi. Kaya, “Korona virüsü nedeniyle iki haftadır okullarımız tatil. Derslerimizden geri kalmamak için evlerimizde EBA TV üzerinden eğitim alıyoruz. Sağlığımız her şeyden daha önemli. Tabi sınıf arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok özledim. Buradan tüm arkadaşlarıma ve öğretmenime selam gönderiyorum” diye konuştu.

Hakkari Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Serkan Pala ise derslerinden geri kalmamak için EBA TV üzerinden eğitim gördüğünü ifade ederek, televizyon karşısında verilen eğitimin sınıf ortamını aratmadığını söyledi. Pala, “Fen lisesinde okuyorum. Korona virüsü nedeniyle okullarımız tatil edildi. Derslerimizden geri kalmamak için uzaktan eğitim programı düzenlendi. Sınıf ortamını aratmıyor. Tabi ki sağlığımız derslerimizden daha önemli” dedi.

EBA TV karşısında ders çalışan 5. sınıf öğrencisi Beritan Pala ve kardeşleri de, “Evde Kal Türkiye” sloganıyla başlatılan uzaktan eğitim programını çok beğendiklerini ifade ederek, yetkililere teşekkür ettiler.

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