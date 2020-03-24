Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-03-24 15:16:19
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