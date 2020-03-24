Hakkari'de yol kontrollerinde 226 adet av tüfeği ele geçirildi



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 226 av tüfeği, uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde durdurulan araçlarda bin 300 gram eroin, 25 uyuşturucu hap, 17 gram toz esrar, 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 226 av tüfeği ve 198 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-03-24 20:04:40



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