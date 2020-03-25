Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) -HAKKARİ'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamda, il merkezine gelen araçlardaki yolcular, jandarma kontrol noktasında ateşleri ölçülüp, muayene ediliyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler alınırken, Hakkari-Van karayolundaki Yeni Köprü, ve HakkariÇukurca karayolundaki jandarma kontrol noktalarında da çeşitli tedbirler alındı. Görevlendirilen sağlık ekipleri, giriş yapmak isteyenlerin ateşlerine bakıp, muayene ettikten sonra geçişlerine izin veriyor. Ateş ve benzeri bulguları olanlar ise ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN
2020-03-25 13:25:49
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