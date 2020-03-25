Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına verilen destek devam ederken, Yüksekova'da bir işletmeci, baklava ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına moral verdi. 26 yılık tatlıcı Fuat Erdil, hazırladığı 50 kilo baklava ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına ikram etti.

Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Erdil, "Sağlımızla ciddi anlamda ilgilenen sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla biz de bugün sağlıkçı arkadaşlarımıza baklava ikramında bulunduk. Onlara kolaylıklar diliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2020-03-25 14:00:40



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