Hakkari’de başıboş hayvanlar için önlem alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında başıboş hayvanlar için de önlem alındı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden 7 kilometre mesafedeki çöplük mevkiinde bulunan onlarca sahipsiz köpek için çalışma başlattı. Hayvanların rahat ve hijyenik bir ortamda kalabilmeleri için barınma kulübeleri kuruldu. Yetkililer, soğuk kış günlerinde başıboş sokak hayvanlarının barınması için değişik noktalara köpek kulübeleri yerleştirdiklerini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.