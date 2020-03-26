Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) HAKKARİ KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR

DHA

(Görüntülü) HAKKARİ KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR


KORONAVİRÜS BİTSİN DİYE 180 KOYUN KURBAN ETTİLER, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTILAR
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, koronavirüsten kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun kesen yöre halkı, salgından korunmak için dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. 
Kısa sürede dünyaya yayılan ve yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de yayılıp her geçen gün vaka sayısının artmasıyla alınan önlemler de artıyor. Salgına karşı mücadele sürerken, halk koronavirüsten kurtulmak için farklı yöntemler deniyor. Şemdinli ilçesinin Güzelkonak, Korgan, Üzümkırın, Tatlıca, Durak, Alkeva, Yufkalı, Tatlıca ve 3 mezrasında oturanlar, salgından kurtulmak için kurban kesmeye karar verdi. Toplanan yöre halkı, düzenledikleri bir törenle kurban kesip, dualar etti. 2 gün boyunca 180 koyunun kesildiği törene 21'inci dönem Doğru Yol Partisi Milletvekili Hakkı Töre de katıldı. Kurban kesimi ile ilgili açıklama yapan Töre, bunu ülkenin koronavirüs belasından kurtulması için yaptıklarını ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:  
"Sadaka, belaları, musibetleri uzaklaştırır. Bizde örnek olarak bu mıntıkamızdaki köylülerimizde kurban kestik. Bunun niyeti ise sadakadır. Ülkemiz bir belanın içinde. Bu belanın bitmesini istiyoruz. İnşallah kısa süre içinde memleketimize yayılmaz. Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak. Bu anlamda da kesilen kurbanları civarda bulunan köylerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Allah kabul etsin." DHA-Genel Türkiye-Hakkari
2020-03-26 10:55:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çukurca’da camiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çukurca’da camiler dezenfekte edildi
İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı
YEREL HABERLER İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler ...
Hakkari’ye gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
YEREL HABERLER Hakkari’ye gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç ...
Hakkari’de başıboş hayvanlar için önlem alındı
YEREL HABERLER Hakkari’de başıboş hayvanlar için önlem alındı
Hakkari polisi uyarmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Hakkari polisi uyarmaya devam ediyor
(Görüntülü) HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık ...
(Görüntülü) HAKKARİ - Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) HAKKARİ - Yüksekova'da kaymakamdan 'evde ...
Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
YEREL HABERLER Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ...
(Görüntülü) Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü konuşma yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa ...
Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması
YEREL HABERLER Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması
Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı
YEREL HABERLER Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı
Şemdinli’de karla mücadele çalışması Kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor
YEREL HABERLER Şemdinli’de karla mücadele çalışması Kar kalınlığının ...
Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla ...
Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Vali Akbıyık, yaşlı vatandaşlarla görüntülü görüştü
(Özel) Hakkari’de kuzulama dönemi başladı Yeni doğan kuzuların anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Hakkari’de kuzulama dönemi başladı Yeni doğan ...
Çukurca’da dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Çukurca’da dezenfekte çalışması
Hakkari'de yol kontrollerinde 226 adet av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari'de yol kontrollerinde 226 adet av tüfeği ele ...
Hakkari’de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de 1 kilo 300 gram eroin ile 26 adet av ...
Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
YEREL HABERLER Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı
Hakkarili kuyumcular kapatma kararı aldı
YEREL HABERLER Hakkarili kuyumcular kapatma kararı aldı
Başkan Aksaç, ücretsiz maske dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Aksaç, ücretsiz maske dağıttı
Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari'de sosyal medya operasyonu: 16 gözaltı
Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Hakkari'deki terör operasyonu: 16 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X