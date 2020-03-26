İnşaatın 5'inci kadında mahsur kalan köpekler kurtarıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde bir inşaatın 5'inci katında mahsur kalan ve bitkin oldukları gözlenen 2 köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Güngör Mahallesi'nde bulunan ve yapımı süren inşaatın 5'inci katına çıkan 2 köpek, 3 gün boyunca havladı. Çevrede yaşayanların ihbarıyla, aç oldukları sanılan ve bitkin görünen 2 köpeğin kurtarılması için belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uyuturak sakinleştirdikleri köpekleri kurtararak belediyeye ait hayvan kliniğine götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 2 köpek, beslendikten sonra yaşam alanlarına bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-03-26 11:25:41
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