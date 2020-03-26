Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Salgının Türkiye’de görülmesiyle Yüksekova ilçesinde iş merkezleri yoğun bir şekilde dezenfekte edildi. Milano İş Merkezinde bulunan esnaf, kendi imkânlarıyla iş merkezini kapatarak tüm iş yerlerini dezenfekte etti.

Yüksekova Kaymakamlığının talimatlarıyla korona virüs kapsamında her gün camilerde ‘evde kalın’ anonsları yapılırken, çarşı merkezinde ise işi olmayan vatandaşlar da evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

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