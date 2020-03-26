Tehlike arz eden kavak ağaçlarına müdahale

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Hakkari’de kuruyan ve tehlike arz eden kavak ağaçları tek tek kesildi.

Bir taraftan kent merkezinde yıkama çalışması yapan itfaiye ekibi, diğer taraftan ise kavak ağaçlarının kesiminde vatandaşlara destek veriyor. HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi’nde tehlike arz eden kavak ağaçlarının kesimine yardımcı olan itfaiye ekibi, mahalle sakinlerine olan desteklerini sürdürüyor. İlde yapılan hizmetlerden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür eden Sümbül Mahallesi sakinleri, dar günlerinde her zaman itfaiye ekiplerinin yanlarında olduğunu belirttiler.

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