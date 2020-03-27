Çukurca’da korona virüsüne karşı sağlık taraması

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki sağlık görevlileri, korona virüsüne karşı sağlık taraması yaparak halkı bilgilendirdi.

Çukurca Toplum Sağlık Merkezi görevlileri tarafından ilçe merkezde bulunan esnafa dağıtılan broşürle birlikte hepsinin ateşi ölçüldü. Ekipler, özellikle gelen müşterilere sosyal mesafenin uygulanması ve mutlaka eldiven takılmasının önemini de aktardı.

Dilovan Kuşar isimli esnaf, sağlık ekiplerinin korona salgınıyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini belirterek, “Esnaf olarak vatandaşlarla daha çok temas halindeyiz. Sosyal mesafenin önemini anlattılar. Özellikle müşterilerle aramızda 1 metre mesafe koymamızı istediler. Bundan sonra buna daha çok önem vereceyiz” dedi.

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