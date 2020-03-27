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Minarelerden dualar yükseldi

İHA

Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı dua edildi.

Minarelerden dualar yükseldi

Türkiye geneli tüm camilerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı dua edildi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle ülke genelinde alınan önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Bununla beraber Yüksekova ilçesinde bu salgın hastalığın bir an önce bitmesi için Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından dua edildi.

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