Şemdinli Belediyesinden temizlik çalışması

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, evlerin önünde biriken kömür küllerini ve çöpleri temizledi.

Şemdinli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattığı temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Evlerin önünde biriken kömür külleri ve çöpleri kamyonla ilçenin dışına çıkartan belediye ekipleri, korona virüsü salgınına karşı da tedbirlerini arttırdı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, korona virüs nedeniyle ilçenin daha temiz tutulması gerektiğini belirterek, “Ekiplerimiz ilçede genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda evlerin önünde biriken kömür küllerini de ilçe dışına çıkarıyoruz” dedi.

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