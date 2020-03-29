Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde cadde ve sokakları dolaşan polis ve zabıta ekipleri, dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
Yüksekova´da, koronavirüs salgının önlenmesi için alınan tedbirler devam ediyor. Belediye ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken, polis ve zabıta ekipleri de dışarıya çıkılmaması yönünde uyarılarına devam etti. Ekipler; cadde, sokak ve park alanları gezerek çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşları evlerinde çıkmaması konusunda uyaran ekipler, bir taraftan da salgından korunma yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-03-29 11:39:55
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