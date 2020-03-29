Hakkari’de her yer köpüklü suyla yıkandı

Hakkari’nin cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkandı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs tehdidinin ortadan kaldırılması için yapılan yoğun çalışmalar devam ederken, Hakkari’deki cadde ve sokaklar ile çöp konteynerleri deterjanlı ve dezenfektanlı suyla yıkandı. Belediyenin bütün birimleri beraber harekat ederek cadde, sokak ve çöp konteynerlerini büyük bir titizlikle yıkadı. Ekiplerin başında bulunan İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, bu yıl çok ağır bir kışı geride bıraktıklarını söyledi. Keskin, “Kış biter bitmez maalesef korona virüs salgını dünyayı sardı. Bir taraftan kıştan çıkışımızın temizliğini yapıyor bir taraftan da bu virüse karşı dezenfekte çalışmalarını belediyelerimiz vasıtası ile yürütüyoruz. Kentin cadde ve sokakları ile mahalle aralarını deterjanla yıkamaya çalışıyoruz. Her yer dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalarımız sürekli devam edecek. Biz bu salgın boyunca sakinleşen sokakları da temizlik için bir fırsat biliyoruz ve bütün hemşehrilerimize evde kalmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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