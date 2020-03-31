Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri, korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.

Yüksekovalı öğretmenlerden siperlik maske üretimi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri, korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı.
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve Türkiye’de görülmesiyle tüm şehirlerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de korona virüsüne karşı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin öğretmenleri de gönüllü olarak Hakkâri ve ilçelerinde bulunan sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı. Okulunun robotik kodlama atölyesinde 3D yazıcılarla öğretmenler tarafından üretimi yapılan maskeler, sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.
Öğretmen Samet İren, tamamen gönüllülük esasına dayanarak maske üretimi yapmaya başladıklarını belirterek, “Sağlık çalışanlarına destek amaçlı 3 boyutlu yazıcılardan yüz siperliği maskesi çıkarmaya başladık. Daha önce üç boyutlu yazıcılarda çalışma yaptığım, Kaymakamımız Osman Doğramacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Servet Canlı’dan gerekli izinleri alarak üretime başladık. Bu işe gönüllü olarak girdik ve şu ana kadar yaptığımız 75 tane yüz maskesini sağlık çalışanlarına teslim etmiş bulunmaktayız. 4 tane yazıcıyla ve daha fazla yüz maskesini üretip ihtiyaçları karşılamayı düşünüyoruz. Hakkari genelinde 700750 yüz maskesi ihtiyacı olmasına rağmen biz günlük 1520 tane çıkarabiliriz” dedi.
Gönüllülük esasıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirten İren, “Dediğim gibi tamamen gönüllülük işidir. Herhangi bir ücret talebimiz kesinlikle olmamıştır olmayacaktır. Tek hedefimiz sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu belirtip, elimizden gelen desteği sağlamaktır. Onlar bizim için gece gündüz demeden hastanelerde kendilerini riske atıp çalışıyorlar. Biz de gönüllü olarak onlara elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Biliyorum Türkiye genelinde yapılan ‘evde kal’ çağrıları var, fakat biz yetkili mercilerden izin aldığımız için bu işi yapmaktayız. Sağlık çalışanlarımız için bu işe girdik. Bizim de vatandaşlarımızdan tek isteğimiz bizim için, sağlık çalışanları için ve en önemlisi de kendileri için evde kalsınlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek ...
Şemdinli Belediyesinde yaşlı vatandaşlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Şemdinli Belediyesinde yaşlı vatandaşlar için ...
Hakkari’de korona virüse karşı denetim
YEREL HABERLER Hakkari’de korona virüse karşı denetim
(Görüntülü) Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sümbül Dağı eteklerine inen dağ ...
Hakkari’de ticari taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hakkari’de ticari taksiler dezenfekte edildi
Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler
YEREL HABERLER Sümbül Dağı eteklerine inen dağ keçilerini izlediler
Hakkari polisinden ‘evde kalın’ anonsu
YEREL HABERLER Hakkari polisinden ‘evde kalın’ anonsu
Hakkarili öğrencilerden duyarlılık mesajı
YEREL HABERLER Hakkarili öğrencilerden duyarlılık mesajı
Hakkari’de siperlik maske üretimi
YEREL HABERLER Hakkari’de siperlik maske üretimi
Yüksekova’daki STK'lardan korona virüsüne karşı kampanya
YEREL HABERLER Yüksekova’daki STK'lardan korona virüsüne karşı ...
Esendere beldesinde dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Esendere beldesinde dezenfekte çalışması
Şemdinli'de koronavirüsün bitmesi için 18 kurban kesildi
YEREL HABERLER Şemdinli'de koronavirüsün bitmesi için 18 kurban ...
Hakkari Valiliği: 11 askerin koronavirüse yakalandığı haberleri asılsız
YEREL HABERLER Hakkari Valiliği: 11 askerin koronavirüse yakalandığı ...
Yüksekova'da 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası
YEREL HABERLER Yüksekova'da 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' ...
Başkan Er’den HDP milletvekilline tepki
YEREL HABERLER Başkan Er’den HDP milletvekilline tepki
Hakkari’de günde 5 bin adet maske üretiliyor
YEREL HABERLER Hakkari’de günde 5 bin adet maske üretiliyor
Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına yalanlama
YEREL HABERLER Askerlerin Korona virüsüne yakalandığı iddiasına ...
Hakkari’de safran ve trüf mantarı ele geçirildi
YEREL HABERLER Hakkari’de safran ve trüf mantarı ele geçirildi
Hakkari’de kar yağışı
YEREL HABERLER Hakkari’de kar yağışı
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
YEREL HABERLER Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua ...
Korona virüs nedeniyle Hakkari evine çekildi
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle Hakkari evine çekildi
Hakkari’de her yer köpüklü suyla yıkandı
YEREL HABERLER Hakkari’de her yer köpüklü suyla yıkandı
(Görüntülü) Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta ...
Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' uyarısı
YEREL HABERLER Yüksekova'da polis ve zabıtadan sokakta 'evde kal' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X