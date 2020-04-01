– Hakkarili iş adamı Av. Zeydin Kaya, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle işleri olumsuz etkilenen Kaya Plazada bulunan 40 civarındaki kiracısından nisan ayı için kira almama kararı aldı.

Açıklamalarda bulunan Av. Zeydin Kaya, bütün dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle zor günlerin yaşandığını belirterek, “Bütün insanlık bu salgından çok olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Bu konuda her türlü tehlikeyi göze alarak canla başla çalışan sağlık camiası başta olmak üzere diğer bütün kurum ve kişilere minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz. Tabi bu süreçte zorunlu olmadıkça evde hayata devam etmek, kendimiz için, başkası için, sağlıkçılarımız için, dışarıda çalışmak zorunda kalan insanımız için en doğru ve en vicdanlı iş olacaktır. Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımızın da başlattığı ‘#BizBizeYeterizTürkiyem’ kampanyasına destek olmakla beraber komşu kiracılarımıza da bir nebze destek vermek istedik ve nisan ayı kirasını almama kararı aldık. Hep beraber yardımlaşarak bu süreci aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

AK Parti Merkez İlçe Eski Başkanı Av. Zeydin Kaya’nın bu örnek davranışının takdire şayan olduğunu belirten Kaya Plaza esnafı da, bu duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür ettiler.

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