Vali Akbıyık, 1 aylık maaşını bağışladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşıyla destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da katıldı. Tiwtter hesabında açıklama yapan Vali Akbıyık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ve ilk bağışçısı olduğu Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 aylık maaşım ile ben de katılıyorum. Tüm duyarlı hemşehrilerimin de bu kampanyaya destek olmasını bekliyorum. Zaman birlik zamanı, zaman #MilliDayanışma zamanı" dedi.

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