Hakkari’de ihtiyaç sahiplerine biner TL ödenmeye başlandı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

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– Hakkari’de korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er TL verilmeye başlandı.

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000’er lira yardım yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un detaylarını paylaştığı yardımdan, 2 milyon 111 bin vatandaşın yararlanacağı açıklanmıştı. Bugün başlanan dağıtımda, Hakkarili dar gelirli aileler 1000 liralık yardımı almak için karla karışık yağmur altında PTT Hakkari Şubesi önünde kuyruk oluşturdu. Görevliler tarafından aileler tek tek içeri alınırken, güvenlik güçleri ise sosyal mesafenin korunması için görev aldı.

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