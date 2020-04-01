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Yüksekovalı öğrencilerden 'Evde kal' klibi

DHA

Yüksekovalı öğrencilerden 'Evde kal' klibi


Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ´nin Yüksekova ilçesinde müzik eğitimi alan öğrenciler, müzik öğretmeni Medya Demir ile birlikte 'evde kal' klibi hazırladı.
Yüksekova Gençlik Merkezi´nde keman, piyano ve ses eğitimi dersleri veren müzik öğretmeni Medya Demir, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan `evde kal´ çağrıları için "Hayat Bayram Olsa' şarkısının sözlerini değiştirerek 'Evde Kal' olarak uyarladı. Öğretmen Demir'in uyarladığı şarkı Müzik Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından evlerinde seslendirildi. Öğretmen Demir, koronavirüs nedeniyle önemli bir sınav verildiğini hatırlatarak, özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerinden gelen talepler ile farkındalık yaratmak için böyle bir klip hazırladıklarını söyledi. Demir, "Gençlik Merkezi Müdürü Sayın İlhan Yılmaz ile paylaştığımız bu fikrimizi uygulamaya dökmek için paydaşlarımız ve ekipmanlarımız olmamasına rağmen her öğrenci kendi evinde elinden geldiğince güzel bir ürün ortaya koymaya çalıştı'' dedi.
'GENÇLERE KULAK VERİN'
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ise "Yüksekova Gençlik Merkezi'nde Müzik Atölyesi'nde eğitim alan gençler, Yüksekova halkını düşünüyorlar. Yüksekova halkı da bu gençlerimize kulak versin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN
2020-04-01 17:06:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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