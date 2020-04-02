Başkan Dündar'dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

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Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destekler devam ediyor. Başkan Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu.

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