Müdür Gür, telekonferansla toplantı yaptı

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ilçe milli eğitim müdürlüğündeki yönetici ve okul müdürleriyle telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 81 il milli eğitim müdürüyle gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında verdiği talimatları il merkezi ve ilçelerdeki tüm yönetici ve okul müdürlerine iletti. Uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşan Müdür Bilal Gür, “Valimizin himayelerinde başlattığımız ‘Bir Kitap Bir İnsan’, ‘HEGİP’ projelerine devam etmekteyiz. ‘Evde Kal Birlikteyiz’ projemiz ile uzaktan eğitim sürecimizi tüm hızı ile gerçekleştiriyoruz. Günümüz teknolojisi artık uzaktan eğitimi hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. Projemiz ile öğrencilerin evde çözdüğü soru sayısından okuduğu kitap sayısına kadar gün içinde yaptığı etkinlik sayısından katıldığı bilimsel faaliyet, online müze gezilerine kadar takip etmekteyiz. Sınıf öğretmenlerimiz bir hafta içerisinde tüm öğrencilerimizin faaliyetlerini planlamakta, takip etmektedirler. Koordineli bir şekilde idareciler öğretmenlerle, öğretmenler de tüm öğrencileri ile telefon, internet, EBA ve telekonferanslar aracılığı ile eğitim öğretim süreçlerini yürütmektedirler. Öğrencilerimizin bu süreçte dışarıya çıkmamalarını istiyoruz. Evde bulundukları sürece biz 724 yanlarında olacağız. İlimiz nüfusunun 4’te 1’ini biz oluşturmaktayız. Dolayısıyla biz büyük bir camiayız. Toplumsal önlemler ve eğitsel süreçleri ne kadar dikkatli yürütürsek, ilimiz o kadar başarılı olacaktır” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, salgınla ilgili tüm yöneticilere zorunlu sebepler dışında dışarı çıkmamalarını, müdürlük olarak alınan önlemlere üst düzeyde riayet etmeleri uyarısında da bulundu.

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