Hakkarili iş adamından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 100 bin TL destek

– Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı, Cumhurbaşkanı nezdinde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 100 bin TL destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destekler devam ediyor. Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı da kampanyaya destek vererek 100 bin TL bağışta bulundu. Açıklamalarda bulunan iş adamı Karahanlı, dünyanın tehlikeli ve küresel ölçekte ağır sonuçlar doğuran bir salgının pençesinde olduğunu belirterek, “Bugün, bütün dünyanın bu salgınla baş edebilmek için her zamankinden daha fazla kenetlenmesi ve dayanışma içinde olması gereken bir zamandır. Cumhurbaşkanımızın, küresel bir felaketin etkisini ülkemizde ekonomik açıdan hafifletebilmek amacıyla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ adıyla bir kampanya başlatmış ve tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırmıştır. Zor durumda kalmış insanımızın ihtiyacına bir nebze derman olabilmek amacıyla bu kampanyaya katılmayı yurttaşlık görevi olarak değerlendiriyorum. Dilerim bu küresel felaket kısa zamanda son bulur ve bütün insanlık gereken dersleri çıkararak birlik ve huzur içinde yoluna devam eder” dedi.

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