Yüksekova'da askeri üs bölgesinin yolu, kardan kapandı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Çobanpınar Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışıyla kapandı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar bölgesindeki askeri üs bölgesinin yolu, kar yağışının ardından kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zaman zaman çalışmalarında zorlandı, bölgede kar tünelleri açıldı. İş makinesi operatörünün karla mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor. DHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2020-04-02 14:38:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.