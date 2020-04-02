Şemdinli’de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı

Karantinada bir ilk! O ilçenin merkezinde de devrede!

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşların evde kalması için uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarını ve gereksiz yere evden çıkmamalarını isteyen Can ve Saklı, talepleri dinleyerek önlemleri arttıracaklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.