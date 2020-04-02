Başkan Dündar’dan derslerini takip edemeyen öğrencilere televizyon

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Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, EBA TV’den derslerini takip edemeyen öğrencilerin ailesine televizyon hediye etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Dündar, Çukurca ilçe merkezine bağlı Narlı köyünde ikamet eden 8 nüfuslu Karataş ailesinin televizyonlarının yandığını belirterek, “Evdeki öğrenciler EBA TV’den derslerini izlemiyorlardı. Bu bilgiyi alır almaz evde bulunan 5 öğrencimizin derslerinden geri kalmaması için hemen ailemizi ziyaret edip ve çocuklarımız için televizyon aldık. Belediye olarak bütün imkanlarımızla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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