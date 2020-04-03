Şemdinli'de vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşları uyardı.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşlara, evde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını ve mecburi olmadıkça evden çıkmamalarını isteyen Güven ve Saklı, onların taleplerini dinledi.

Kaymakam Güven ve Belediye Başkanı Saklı, ilçede önlemlerin artırılacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Şemdinli Azer DEMİR

2020-04-03 14:25:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.